حملات تموينية يومية وتحرير 390 محضرا للمخالفين في دمياط



تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى عبد الكريم، حول الجهود المبذولة للتفتيش على الأسواق و متابعة المنظومة التموينية بالمحافظة، خلال الفترة من ٢٨ يونيو الماضى حتى ٥ يوليو الجارى .

وتم تحرير عدد ١١٨ محضر لعدد من المخابز لرصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم وجود قائمة تشغيل وأيضًا عدم وجود سجل زيارات ، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة وأيضًا تجميع والتصرف فى دقيق مدعم وغلق مخابز ، وبالنسبة إلى الأسواق فقد تم تحرير ٢٦٠ محضر لوجود مخالفات جاءت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع ، وعدم وجود شهادة صحيه وكذا إدارة منشأة بدون ترخيص وتشغيل عمالة بدون شهادة صحيه و ضبط حالات غش تجاري لعدد ٤٦.٤٠٠ كجم لحوم بلدى منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن مخزن و عدم الإعلان عن أسعار حرة ونقاط الخبز لبدال تموينى وكذلك ٨٣٠ علبة سجاير و ٥٠٤ زجاجات مياه غازية مجهولة المصدر وبيع سلع غذائية باكياس سوداء وعدم وجود سجل تجارى ، كما تم تحرير ١٢ محضر بمنظومة المواد البترولية لعدم الإعلان عن أسعار الغاز .

ويتم تنفيذ حملات بشكل دورى تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط ووزير التموين لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والاطمئنان على سلامة الأغذية.