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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل من الفيفا بشأن أسعار تذاكر نصف نهائي مونديال الأندية

فيفا
فيفا

خفّض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أسعار التذاكر القياسية لمباراة نصف النهائي بين تشيلسي وفلومينيسي في ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، يوم الثلاثاء إلى 13.40 دولارًا، بعد أن كانت 473.90 دولارًا في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

اعتمد الفيفا نظام التسعير الديناميكي للبطولة المكونة من 63 مباراة.

تبدأ أسعار التذاكر القياسية لنصف نهائي الأربعاء بين بطل أوروبا باريس سان جيرمان وريال مدريد في نيو جيرسي من 199.60 دولارًا.

كان الفيفا قد خفض أسعار التذاكر إلى 11.15 دولارًا لربع النهائي في أورلاندو، فلوريدا، بين فلوميننسي والهلال، وفي فيلادلفيا بين تشيلسي وبالميراس.

أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" لأول مرة عن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار.

شهدت العديد من مباريات البطولة حضورًا جماهيريًا محدودًا.

 وكان ريال مدريد استثناءً، إذ استقطب ما لا يقل عن 60 ألف مشجع في جميع مبارياته الخمس، بما في ذلك 76,611 مشجعاً في فوزه في ربع النهائي يوم السبت على بوروسيا دورتموند في نيوجيرسي.

الفيفا الاتحاد الدولي تشيلسي فلومينيسي

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