بايرن ميونخ يعلن إصابة موسيالا بكسر خطير.. وغيابه قد يمتد لـ6 أشهر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، في بيان رسمي، اليوم الأحد، تعرض لاعبه الدولي جمال موسيالا لإصابة خطيرة، خلال مشاركته في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية، أمام باريس سان جيرمان، والتي انتهت بخسارة الفريق البافاري بهدفين دون رد.

وأوضح النادي البافاري عبر موقعه الرسمي، أن موسيالا (22 عامًا) اضطر لمغادرة الملعب بين شوطي المباراة، بعد التحام عنيف مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حيث خضع لفحوصات دقيقة كشفت عن تعرضه لكسر في عظمة الشظية، نتيجة خلع في مفصل الكاحل.

وغادر اللاعب مدينة أورلاندو الأمريكية، صباح اليوم، متوجهًا إلى ميونخ، على أن يخضع لعملية جراحية عاجلة خلال الأيام المقبلة.

وعلّق ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، على الإصابة قائلًا: "هذه الإصابة تمثل صدمة كبيرة بالنسبة لجمال ولنا جميعًا، خصوصًا وأنه عاد مؤخرًا من إصابة سابقة. هو لاعب محوري في منظومتنا، وغيابه سيؤثر على الفريق كثيرًا. سنتعامل مع الموقف بكل دعم ممكن، ونرافقه في رحلة التعافي خطوة بخطوة".

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد أكدت أن موسيالا سيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني ابتعاده عن بداية الموسم المقبل وربما بطولة أمم أوروبا حال لحاقه بها يصبح محل شك كبير.