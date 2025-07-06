200 ألف جنيه من أبواب الخير لإجراء عملية تجميل للطفلة ريم

يواصل برنامج "أبواب الخير" دوره الخدمي والتنموي ورسالته في دعم أهلينا في شتى بقاع الجمهورية وتقديم المفاجآت وتحقيق الأمنيات ويذاع في الثالثة عصر اليوم الأحد عبر أثير إذاعة راديو مصر.

وفي حلقة اليوم الأحد استقبل البرنامج اتصالًا هاتفيًا من أم ريم وتحتاج إلى مساعدتها في تحمل تكاليف عملية تجميل لابنتها في الوجه والشفة وسقف الحلق بتكلفة 200 ألف جنيه.

وقالت أم ريم إنها متزوجة ولديها بنت ولدت بتشوهات بالوجه وفي الشفة وسقف الحلق ، وذهبت إلى العديد من الأطباء، وأكدوا أن البنت تحتاج إلى عملية في الشفة والوجه وسقف الحلق بتكلفة 200 ألف جنيه.

وتابعت أن زوجها أرزقي ولا يوجد لديها معاش شهري وتمنت مساعدتها في تحمل تكاليف العملية لأن ابنتها ريم حالتها تزداد سوءًا في أي وقت ولا تستطيع التنفس.

وزف عمرو الليثي بشرى سارة إلى أم ريم بأن البرنامج سيتحمل تكاليف العملية كاملة.

وفي الفقرة الثانية، تلقى البرنامج اتصالًا هاتفيًا من إيمان عبد العزيز وتحتاج إلى إجراء عملية إزالة مياه بيضاء وزرع عدسة في عينيها الاثنتين بتكلفة 12 ألف جنيه.

وقالت إن لديها 53 سنة مطلقة من 20 سنة ولديها ولد وبنت متزوجين، وهي تعيش بمفردها ومعاشها 2800 جنيه بتدفع منهم إيجار شقة 1800 جنيه غير المياه والنور.

ومنذ فترة وهي تعاني وذهبت إلى العديد من الأطباء وأجمعوا أنها لابد أن تقوم بإجراء العملية "إزالة مياه بيضاء وزرع عدسة" بتكلفة 12 ألف جنيه.

وهي نفسها تشوف عشان تقدر تخدم نفسها، وتتمنى مساعدتها في تحمل تكاليف العملية ، وإن ظروفها المادية صعبة جدًا.

وزف الليثي بشرى سارة لها بأن البرنامج سيتحمل تكاليف إجراء العملية كاملة.

على جانب آخر، يحمل البرنامج في دورته الجديدة العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويساهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.