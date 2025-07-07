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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 84%.. الإسكندرية للأدوية تحقق 378 مليون جنيه أرباحا خلال 11 شهرا

أدوية- صورة أرشيفية
أدوية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 84% خلال أول 11 شهراً من العام المالي الحالي 2025/2024.

وأظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح بلغ 378.46 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو 2025، مقابل 206.16 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وصعدت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الفترة إلى 2.61 مليار جنيه، مقابل 1.73 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخصصت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2025-2026 نحو 75.15 مليون جنيه لاستثمارات يتم تمويلها ذاتياً لشراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية وكذا المحافظة عليها.

وتستهدف شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق 660 ألف جنيه صافي أرباح بعد الضرائب خلال العام المالي 2025-2026.

كما تستهدف شركة الإسكندرية للأدوية تحقيق إيرادات نحو 3.66 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026.

مؤشرات مالية

حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 323.41 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل 191.89 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 2.23 مليار جنيه، مقابل 1.51 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هيكل الملكية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.
 

منتجات الشركة

تنتج شركة الإسكندرية للأدوية كربولات بنج الأسنان فضلاً عن انفرادها بإنتاج المستلزمات الطبية (القفازات الجراحية المعقمة والشاش الطبي المعقم الخاص بالعمليات الجراحية وإنتاج اللصقات الطبية لعلاج الروماتيزم) من خلال مصانع متخصصة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.

تمتلك الشركة أكبر مصنع لإنتاج القطرات العقيمة إلى جانب امتلاكها لخطوط إنتاجية لمختلف الأشكال الصيدلية والتي تقوم بإنتاج معظم المجموعات الدوائية بجودة عالية وسعر مناسب.

الإسكندرية للأدوية الصناعات الكيماوية القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام مؤشرات مالية

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