قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالجيزة
أحمد موسى: الداخلية تواجه فوضى سائقي النقل على الطرق بكل قوة ..فيديو
كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء تجيب
محلل جمهوري: إدارة ترامب تضع على رأس أولوياتها الإفراج عن جميع المحتجزين
مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية محورية وحاضرة في قلب الأمة .. صور
الاتحاد السكندري يواصل استعداته للموسم الجديد
شركة KCG التركية للنسيج تدشن استثمارا إضافيا بقيمة 24 مليون دولارا بالعاشر من رمضان
بابا الفاتيكان يعزي عائلات ضحايا فيضان تكساس
بقيادة فيريرا.. الزمالك يعلن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 2025 في السوق السعودي
خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة
خاص| محمود صابر لاعب بيراميدز يوقع لـ الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حجازي يرفض العودة للأهلي ويفضّل الاستمرار مع نيوم في دوري روشن

أحمد حجازي
أحمد حجازي
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، قرر البقاء مع نادي نيوم، رغم دخوله دائرة اهتمامات النادي الأهلي، الساعي لتعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة "اليوم" السعودية أن إدارة النادي الأحمر تواصلت بالفعل مع حجازي في محاولة لاستعادته إلى صفوف الفريق، الذي تألق بقميصه خلال الفترة من 2015 حتى 2017، قبل خوضه تجربة احترافية طويلة في إنجلترا والسعودية.

إلا أن حجازي، صاحب الـ34 عامًا، أبدى تمسكه بالاستمرار مع نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، بعد موسم قوي قاده فيه للصعود التاريخي، ليؤكد اللاعب استعداده لمواصلة مشواره في الملاعب السعودية من بوابة الفريق الجديد.

كان حجازي قد لعب بقميص الاتحاد السعودي لمدة أربعة مواسم، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بلقب الدوري السعودي والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن ينضم إلى نيوم في صيف العام الماضي، في خطوة مفاجئة اعتبرها البعض بداية لختام مسيرته، قبل أن يثبت العكس بقيادته الفريق لصعود تاريخي لدوري الأضواء.

وبذلك، يُغلق أحد أبرز المدافعين المصريين في العقد الأخير باب العودة إلى القلعة الحمراء مؤقتًا، مفضّلًا التحديات الجديدة في دوري روشن، وسط تقدير متبادل من إدارة نيوم لمكانة اللاعب وخبراته الطويلة محليًا ودوليًا.

أحمد حجازي النادي الأهلي نادي نيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تعاود الصعود.. وهذا سعر الكيلو الآن

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

رئيس جهاز التمثيل التجاري يبحث مع سفير أستراليا تعزيز العلاقات الاقتصادية

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الأوقاف

التنظيم والإدارة يسلم "الأوقاف" نتيجة مسابقة إمام وخطيب ومدرس

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

إنشاء وحدتين لـ"تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري" بهيئة المجتمعات العمرانية

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

فيديو

سائق ميكروباص

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالجيزة

ايمان عبد اللطيف

73 ألف مخالفة مرورية.. رقم قياسي تضبطه الداخلية خلال 24 ساعة فقط

فيديو سائق القليوبية

بعد انتشار الفيديو.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية

مها الصغير وأحمد السقا

لأول مرة منذ الانفصال.. أحمد السقا يظهر مع مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

المزيد