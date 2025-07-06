أحمد حجازي يرفض العودة للأهلي ويفضّل الاستمرار مع نيوم في دوري روشن

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، قرر البقاء مع نادي نيوم، رغم دخوله دائرة اهتمامات النادي الأهلي، الساعي لتعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة "اليوم" السعودية أن إدارة النادي الأحمر تواصلت بالفعل مع حجازي في محاولة لاستعادته إلى صفوف الفريق، الذي تألق بقميصه خلال الفترة من 2015 حتى 2017، قبل خوضه تجربة احترافية طويلة في إنجلترا والسعودية.

إلا أن حجازي، صاحب الـ34 عامًا، أبدى تمسكه بالاستمرار مع نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، بعد موسم قوي قاده فيه للصعود التاريخي، ليؤكد اللاعب استعداده لمواصلة مشواره في الملاعب السعودية من بوابة الفريق الجديد.

كان حجازي قد لعب بقميص الاتحاد السعودي لمدة أربعة مواسم، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بلقب الدوري السعودي والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن ينضم إلى نيوم في صيف العام الماضي، في خطوة مفاجئة اعتبرها البعض بداية لختام مسيرته، قبل أن يثبت العكس بقيادته الفريق لصعود تاريخي لدوري الأضواء.

وبذلك، يُغلق أحد أبرز المدافعين المصريين في العقد الأخير باب العودة إلى القلعة الحمراء مؤقتًا، مفضّلًا التحديات الجديدة في دوري روشن، وسط تقدير متبادل من إدارة نيوم لمكانة اللاعب وخبراته الطويلة محليًا ودوليًا.