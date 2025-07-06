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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف قاسم يكشف كواليس مثيرة عن مواجهاته مع ماجر والخطيب وحسام حسن

أشرف قاسم
أشرف قاسم
حسام الحارتي



كشف أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس مثيرة من مشواره الكروي، مستعرضًا أبرز المواجهات التي خاضها أمام كبار النجوم العرب والمصريين، كما تحدث عن تفاصيل غيابه عن المشاركة في كأس العالم رغم وجوده ضمن بعثة المنتخب.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إنه واجه لاعبين كبارًا خلال مسيرته، أبرزهم الجزائري رابح ماجر، نجم الكرة الجزائرية، خلال مباراة جمعت منتخبَي مصر والجزائر عام 1998، قائلاً: "كنت أتعامل معه كلاعب محترف، لكن في إحدى الركلات الركنية وجّه لي ضربة بكوعه في الحنجرة، وظللت 10 دقائق غير قادر على بلع ريقي، وبعدها استعدت توازني ورددت له الموقف بتدخل قوي."

وأضاف: "في الدوري المصري، كان هناك لاعبون أضع لهم حسابًا خاصًا، أبرزهم الكابتن محمود الخطيب، الذي كان لاعبًا فنيًا من الطراز الرفيع، يُمتع الجماهير بحرفنته، وأيضًا حسام حسن الذي كان يتميز بالشراسة والقوة، وكان من أصعب المهاجمين الذين واجهتهم".

أما عن سبب غيابه عن المشاركة في كأس العالم، فكشف قاسم عن تعرضه لإصابة قوية قبل البطولة بثلاثة أشهر، موضحًا: "أُصبت قبل كأس العالم، وخضعت لعملية غضروف في ألمانيا. كنت متواجدًا مع بعثة المنتخب، وكنت مستعدًا للمشاركة في مباراة البرازيل بعد مواجهة أيرلندا، لكن الإصابة منعتني من اللعب، ولم يكن هناك نصيب."

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