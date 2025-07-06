أسماء علي: هدفي تحقيق البطولات مع الأهلي

أكدت أسماء علي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، والمنضمة حديثًا قادمة من ريو آفي البرتغالي، أنها لا تستطيع وصف سعادتها بالانضمام إلى نادي القرن الإفريقي.

وقالت أسماء علي، إن الانضمام إلى الأهلي يُمثل فخرًا كبيرًا لأي لاعب أو لاعبة، كونه النادي الأفضل على الإطلاق في إفريقيا والشرق الأوسط، والأكثر نجاحًا وتتويجًا بالبطولات، فضلًا عن تمتعه بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن انتقالها إلى صفوف الأهلي تأخر موسمًا واحدًا، رغم رغبتها القوية في الانضمام وارتداء القميص الأحمر، إلا أن الخطوة تأجلت؛ بسبب احترافها في الدوري البرتغالي، وعندما تجددت الفرصة هذا الموسم، رحبت بها على الفور وأبدت رغبة كبيرة في إتمامها.

وأوضحت أن اللعب للأهلي مسؤولية كبيرة، تستلزم جهدًا مضاعفًا من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير الوفية التي لا تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة، وتستحق من الجهاز الفني ولاعبات الفريق كل سعي وإخلاص لتقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق أكبر النتائج.