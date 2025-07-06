إدوارد: استغرقت 14 سنة من الشهرة لتقديم أول فيلم بعد 10 سنين

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" اليوم الأحد، الفنان إدوارد في سهرة فنية مميزة.

قال الفنان إدوارد، إن "استغرقت 14 سنة من الشهرة من الغناء علشان أقدم أول فيلم بعد 10 سنين قدمت فيلم ومنزلش غير بعد 4 سنوات وهو "بحب السيما"، ووالدى كان صاحب شركة سياحة ودرست إيطالى علشان أكون مرشد سياحى وصفيت الشركة ورجعت للمزيكا، وكونت فرقتى خلال قعدتى فى فندق فى أسوان لمدة 10 سنوات، وقدمت أغنية "ليندا ليندا" ودى عملتلى إنتشار حلو.

تابع إدوارد، أغنية "لايلو" كانت مختلفة لأنى ضفت فيها كلمات إسبانية، وكنت أشهر مغنى فى الغربى، متسائلا:"مش عارف فين الناس اللى بتسمع القديم؟ الناس دى اختفت".

ويحل إدوارد ضيفًا في الحلقة بمشاركة عدد من الوجوه الفنية الشابة والعلامات الموسيقية المعروفة، في أجواء تجمع بين العائلة والفن والطرب الأصيل.