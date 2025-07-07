نشأت الديهي: الدائري الإقليمي يعاني من تدهور كبير نتيجة الاستخدام الخاطئ من بعض السائقين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الطريق الإقليمي يعاني من تدهور كبير نتيجة الاستخدام الخاطئ من قبل بعض السائقين، إضافة إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن الحمولات الزائدة والمخالفة لقواعد المرور، والتي تضعف من العمر الافتراضي للطريق وتتسبب في مشاكل مرورية متكررة.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الأموال التي تُحصّل من الطرق تعود مباشرةً إلى عمليات الصيانة والتطوير، مشددًا على أهمية المحافظة على البنية التحتية، لاسيما في ظل التحديات المرورية المتزايدة.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن غلق الطريق الإقليمي يأتي في إطار خطة لرفع كفاءة التحويلات المرورية المؤقتة، وصيانتها، مع وضع العلامات الاسترشادية اللازمة لسلامة المرور، مشيرًا إلى أن اللواء ماجد عبد الحميد يقود أعمال الصيانة ويشرف على إعادة تأهيل الطريق.