أكاديمي فلسطيني: تعديلات مبادرة وقف إطلاق النار فتحت أبواب التأويل والريبة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا تزال قائمة، رغم ما وصفه بـ"التحفظات المزدوجة" من طرفي النزاع.

وأوضح الرقب، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة قناة "الحياة"، أن المبادرة التي طرحها مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، شهدت تعديلات جوهرية أربكت موازين التفاهم، مشيرًا إلى أن النص الذي تلقته حركة حماس يختلف عن ذاك الذي قُدم إلى الجانب الإسرائيلي، وهو ما أثار كثيرًا من التساؤلات وفتح المجال للتأويل والريبة.

وأضاف أن أبرز النقاط الخلافية تتعلق بالمناطق التي اجتاحتها إسرائيل بعد الثاني من مارس الماضي، حيث تسربت مؤشرات من داخل الحكومة الإسرائيلية المصغرة تؤكد تمسك تل أبيب بالبقاء في بعض المواقع، وفي مقدمتها منطقة نتسارين ومدينة رفح.

كما رجح الرقب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر تعليمات بوضع خطة لـ"التموضع طويل الأمد"، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تغيير الواقع الميداني، تمهيدًا على الأرجح لترتيبات سياسية جديدة في المرحلة المقبلة.