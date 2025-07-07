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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

6 خرافات شائعة حول اليوجا تحرمك من فوائدها

اليوجا
اليوجا
هاجر هانئ

تحيط العديد من المفاهيم الخاطئة باليوجا، مما يثني الأشخاص عن الاستفادة من فوائدها، خلافًا للاعتقاد السائد، فإن اليوجا ليست حكرًا على النساء أو من يتمتعون بمرونة في ممارسة الرياضة؛ فهي ممارسة قابلة للتكيف تناسب الجميع، فهي تُحسّن اللياقة البدنية، وتُساعد على التحكم في الوزن، وتشمل تمارين التنفس والتأمل، مُقدمةً نهجًا شاملًا للصحة والعافية دون الحاجة إلى تغيير نمط الحياة بالكامل.

خرافات خاطئة حول اليوجا

الأسطورة 1: اليوجا مخصصة للنساء فقط

في حين أن العديد من الفصول الدراسية الحديثة قد تشهد حضورًا أكبر للنساء، إلا أن اليوجا لم تُصمَّم مع مراعاة الفروق بين الجنسين، صحيح أن تقاليد اليوجا القديمة كانت تُمارس وتُنقل في المقام الأول عن طريق حكماء ذكور. ومع ذلك، في سياق اليوم، تُفيد اليوجا الجميع، رجالًا ونساءً على حد سواء، بدءًا من الرياضيين الذين يُحسِّنون حركتهم ويُقلِّلون من خطر الإصابة، وصولًا إلى المحترفين الذين يُديرون التوتر والقلق، يُقبل المزيد من الرجال على ممارسة اليوجا، ويلمسون نتائج تتجاوز المرونة بكثير.

الأسطورة 2: اليوجا بطيئة جدًا في تحسين اللياقة البدنية

إذا كنتَ تعتقد أن اللياقة البدنية تعني مجرد تعرق شديد، فقد تبدو اليوجا مُخيبة للآمال في البداية، لكن الأمر يعتمد على الأسلوب الذي تختاره، فبينما تُركز اليوجا الترميمية على الاسترخاء والراحة العميقة، فإن أنواعًا مثل أشتانجا وفينياسا ويوجا القوة تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، حيث تُشغّل عضلاتك الأساسية، وتُحسّن قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل، وتُعزز قوتك، حتى الممارسات الأبطأ تُنمّي التوازن والمرونة والتحكم العضلي، فاللياقة البدنية لا تقتصر على سرعة الحركة فحسب، بل على مدى وعيك وانتظامك في الحركة، واليوجا تُلبي كلا الشرطين.

الأسطورة 3: اليوجا لا تساعد في إنقاص الوزن

صحيح أن اليوجا وحدها لا تحرق السعرات الحرارية بنفس معدل الجري أو ركوب الدراجات الثابتة، لكن حصر اليوغا في حساب السعرات الحرارية يُغفل جوهر الموضوع. فالممارسة المنتظمة تُبني عضلات قوية، وتُحسّن الهضم، والأهم من ذلك، تُقلل التوتر، وهو عامل رئيسي في الحفاظ على الوزن.

يُحفز التوتر المزمن إفراز هرمون الكورتيزول، المرتبط بتراكم الدهون، وخاصةً حول البطن، تُساعد التأثيرات المُهدئة لليوغا على خفض مستويات الكورتيزول، وتُعزز نهجًا أكثر وعيًا تجاه الطعام والتمارين الرياضية.

تأثير ممارسة اليوجا وتمارين التنفس في السيطرة على الإجهاد

الأسطورة رقم 4: اليوجا تتعلق فقط بوضعيات الجسم

الوضعيات ليست سوى أحد أركان اليوجا، تتضمن ممارسة اليوجا الكاملة التحكم في التنفس (براناياما)، والتركيز، والتأمل، والتعاليم الفلسفية، بينما قد تركز دروس اليوجا في الصالات الرياضية أو الاستوديوهات بشكل أساسي على الحركة الجسدية، فإن فوائد اليوجا تتجاوز الجانب الجسدي بكثير. على سبيل المثال، ثبت أن التنفس يُنظم الجهاز العصبي، ويُخفف القلق، بل ويُحسّن جودة النوم. من ناحية أخرى، يُعزز التأمل التركيز، والمرونة العاطفية، والوعي الذاتي، إذا كنت قد مارست اليوجا من خلال وضعياتها فقط، فأنت لم تكتشف سوى القليل جدًا منها.

الأسطورة رقم 5. تعني ممارسة اليوجا أنه يتعين عليك تغيير نمط حياتك بالكامل

هذا هو الخوف الشائع - أن البدء في ممارسة اليوجا يعني التخلي عن قهوتك الصباحية، أو تناول السلطات النيئة، أو في الحالات القصوى، الانتقال إلى الجبال. هذا غير صحيح. تُشجّع اليوجا على الوعي، لكن كيفية تطبيق ذلك في روتينك اليومي أمرٌ متروك لك تمامًا، يبدأ بعض الأشخاص بحصّة أسبوعية واحدة، ثم يُدمجون تدريجيًا تمارين التنفس أو اليقظة الذهنية في يومهم، وقد يستكشف آخرون فلسفة اليوجا. الفكرة هي أن اليوجا ليست كل شيء أو لا شيء. لستَ بحاجة إلى اتباع نمط حياة صارم للاستفادة منها. ما عليك سوى البدء.

الأسطورة 6: يمكن لأي شخص تعليم اليوجا

من الناحية الفنية، يمكن لأي شخص الوقوف أمام مجموعة وتوجيه الوضعيات، لكن تعليم اليوجا بمسؤولية وأمان يتطلب أكثر من مجرد حفظ التسلسلات، مُعلّم اليوجا المُدرّب يفهم علم التشريح، والمحاذاة، وأنماط التنفس، وكيفية تعديل الوضعيات لتناسب مختلف الأجسام والقدرات، كما يعرف المُعلّمون الجيدون كيفية تهيئة بيئة داعمة وشاملة تُشجّع الطلاب بدلًا من أن تُرهبهم، إذا كنت جديدًا على اليوغا، فمن المهم أن تجد مُعلّمًا حاصلًا على تدريب مُعتمد من مدرسة مرموقة، سيظهر الفرق في جسمك وثقتك بنفسك.

فوائد ممارسه اليوجا خلال فترة الحمل

اليوجا من تلك الممارسات النادرة التي يُمكن تخصيصها بالكامل لتناسب وتيرة الشخص وأهدافه وأسلوب حياته. ومع ذلك، لا تزال الخرافات تمنع الأشخاص من تجربتها بأنفسهم. سواءً كانت فكرة أن اليوجا مخصصة للنساء فقط، أو أنها لطيفة جدًا بحيث لا تكون فعالة، أو أنها تتطلب تغييرًا جذريًا في الحياة، فإن هذه المفاهيم الخاطئة تضر أكثر مما تنفع.


 

المصدر: timesofindia

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