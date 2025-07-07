قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب: النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين
توغل إسرائيلي في جنوب لبنان وسط عمليات تجريف وتمشيط مسلح
أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة
الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
أجمل ما قيل في التضرع إلى الله.. 6 دعوات لا تهدر ثوابها
الهجمات السيبرانية تدخل ساحة المعارك.. ومصر تضخ استثمارات لتأمين البنية المعلوماتية
مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر صمام أمان لنا وللمنطقة بأسرها
عمرو أديب يحيي الذكرى الخامسة لرحيل رجاء الجداوي: لا أتخيل العمل بدونها
ترامب: أتوقع اتفاق هدنة في غزة هذا الأسبوع
رابطة الأندية تلبي طلب لجنة التظلمات قبل انطلاق الدوري
تعرف على الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

7 ميداليات.. سيطرة مصرية على منصات تتويج بطولة إفريقيا للريشة الطائرة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

سيطر المنتخب الوطني للريشة الطائرة الهوائية على منصات التتويج ببطولة أفريقيا التي تقام في غانا خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 7 يوليو، حيث توج المنتخب الوطني بـ 7 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

وحصد المنتخب ذهبية الفرق وذهبية الثلاثي سيدات وذهبية زوجي سيدات عن طريق "عليا الغندور وندى شريف" وذهبية الزوجي المختلط عن طريق "محمود منتصر وفاطمة ربيع" وفضية زوجي الرجال عن طريق "محمود منتصر وعلي أشرف " وفضية الزوجي المختلط عن طريق "علي البهنساوي وعليا الغندور" وبرونزية ثلاثي رجال.

وأشاد الاتحاد المصري للعبة بالتألق الكبير للمنتخب في البطولة والنتائج مبهرة، مشيرا إلى الأداء المشرف والميداليات المستحقة، موضحا أن مصر دائما حاضرة في كل ملعب وكل فرع من فروع الريشة الطائرة.

ونجح الفراعنة في كتابة فصل جديد في تاريخ اللعبة، بعد أن قدّموا أداءً مميزًا وروحًا قتالية عالية، مكنتهم من التربع على عرش القارة السمراء، وخطف بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقررة إقامتها في الإمارات حيث يصعد أول وثاني البطولة القارية للبطولة المونديالية، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ اللعبة بمصر.
وتضم قائمة المنتخب الوطني 8 لاعبين وهم: "عاليا عمرو الغندور - فاطمة محمد ربيع - لجين أشرف - ندى شريف محمد - أحمد علي البهنساوي - محمود منتصر محمود - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - علي أشرف محمود"، ويشرف على المنتخب فنيًا منير فايز.

‎وتعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للمنتخب الوطنى في بطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية، وظهر فيها المنتخب الوطني بأداء مميز لاقى إعجاب وإشادة جميع متابعي البطولة.

‎واستعد المنتخب الوطنى للبطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف أُقيم على ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، ركز خلاله الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الجوانب الفنية والخططية.

منتخب مصر بطولة أفريقيا للريشة الطائرة غانا الاتحاد المصرى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

الطريق الإقليمي

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي .. تعرف على الطرق البديلة

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مبادرة «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا»

فيس بوك

أستاذ بالأزهر: لا يجوز مشاركة المنشورات الدينية أو الأخبار دون تثبّت

العمرة

من أبواب البر.. أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص محتاج

بالصور

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد