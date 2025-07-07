7 ميداليات.. سيطرة مصرية على منصات تتويج بطولة إفريقيا للريشة الطائرة

سيطر المنتخب الوطني للريشة الطائرة الهوائية على منصات التتويج ببطولة أفريقيا التي تقام في غانا خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 7 يوليو، حيث توج المنتخب الوطني بـ 7 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

وحصد المنتخب ذهبية الفرق وذهبية الثلاثي سيدات وذهبية زوجي سيدات عن طريق "عليا الغندور وندى شريف" وذهبية الزوجي المختلط عن طريق "محمود منتصر وفاطمة ربيع" وفضية زوجي الرجال عن طريق "محمود منتصر وعلي أشرف " وفضية الزوجي المختلط عن طريق "علي البهنساوي وعليا الغندور" وبرونزية ثلاثي رجال.

وأشاد الاتحاد المصري للعبة بالتألق الكبير للمنتخب في البطولة والنتائج مبهرة، مشيرا إلى الأداء المشرف والميداليات المستحقة، موضحا أن مصر دائما حاضرة في كل ملعب وكل فرع من فروع الريشة الطائرة.

ونجح الفراعنة في كتابة فصل جديد في تاريخ اللعبة، بعد أن قدّموا أداءً مميزًا وروحًا قتالية عالية، مكنتهم من التربع على عرش القارة السمراء، وخطف بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقررة إقامتها في الإمارات حيث يصعد أول وثاني البطولة القارية للبطولة المونديالية، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ اللعبة بمصر.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 8 لاعبين وهم: "عاليا عمرو الغندور - فاطمة محمد ربيع - لجين أشرف - ندى شريف محمد - أحمد علي البهنساوي - محمود منتصر محمود - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - علي أشرف محمود"، ويشرف على المنتخب فنيًا منير فايز.

‎وتعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للمنتخب الوطنى في بطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية، وظهر فيها المنتخب الوطني بأداء مميز لاقى إعجاب وإشادة جميع متابعي البطولة.

‎واستعد المنتخب الوطنى للبطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف أُقيم على ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، ركز خلاله الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الجوانب الفنية والخططية.