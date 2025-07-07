مديرية الأوقاف ببني سويف تجري حركة تنقلات داخلية

يعتزم الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، خلال الأيام القليلة القادمة، اعتماد حركة تنقلات داخلية، تشمل عددًا من الأقسام والإدارات الفرعية ومناطق التفتيش على مستوى المديرية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير الأداء الدعوي والإداري داخل المديريات، واستمرارًا لنهج التجديد وضخ الدماء الشابة والكفاءات الفاعلة في مواقع المسؤولية.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ضمن خطة الوزارة لتحديث الهياكل التنظيمية وتحفيز الطاقات البشرية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم رسالة الدعوة الإسلامية الوسطية، ويُسهم في تعزيز الانضباط الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي أن هذه الحركة ستُراعي معايير الكفاءة والجدارة، وأن العمل سيظل مفتوحًا أمام كل من يُثبت إخلاصه وجدارته بالمسؤولية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا دوريًا للأداء ومتابعة مستمرة، تحقيقًا لتوجيهات معالي الوزير، وحرصًا على أداء الأمانة على أكمل وجه.

ودعا جميع العاملين بأوقاف بني سويف إلى التحلي بروح التعاون والمسؤولية، والعمل بروح الفريق الواحد، خدمة لديننا الحنيف، ووطننا الغالي، ورسالة وزارة الأوقاف في نشر الوعي الوسطي المستنير.