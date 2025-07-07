ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على دول "البريكس"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنَّ الانحياز لسياسات بريكس المناهضة لأمريكا تستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%.

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال: "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية من مجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة، شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".

ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة في منشوره.

كانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009، ثم أضاف التكتل جنوب إفريقيا في وقت لاحق، وفي العام الماضي، ضمت المجموعة لعضويتها كلًا من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.