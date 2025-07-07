ردا على تهديدات ترامب.. الصين: مجموعة (بريكس) منصة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية ولا تستهدف أي دولة

أكدت الصين أن مجموعة (بريكس) لا تستهدف أي دولة، وإنما هي منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية.. وذلك ردا على تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول المتحالفة مع المجموعة.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الاثنين/ عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، قوله "إن التجمع يدعو إلى الانفتاح والشمول والتعاون متبادل المنفعة، ولا يستهدف أي دولة ولا يسعى للمواجهة، وفيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية.. تؤكد الصين دوما موقفها بأن الحروب الجمركية والتجارية لا رابح فيها".

وكان ترامب قد أعلن - في منشور على منصة "تروث سوشيال" - عزم بلاده فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنحاز إلى سياسات (بريكس) المعادية لأمريكا، دون الكشف عن طبيعة هذه السياسات.