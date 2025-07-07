الزمالك يستعد للاستغناء عن ظهير أيمن.. والمدرب يطلب بديلًا

أبدى يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، عدم قناعته بالمستوى الفني لأحمد محمود، الظهير الأيمن العائد من الإعارة، ليقرر خروجه من الحسابات بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم الجديد 2025–2026.

وكشف الإعلامي مدحت شلبي، خلال تصريحاته التليفزيونية، أن المدرب البلجيكي أوصى إدارة الزمالك بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن جديد، لتعويض النقص في هذا المركز، إلى جانب عمر جابر، بعد أن تابع عدداً من مباريات الفريق وقرر عدم الاعتماد على أحمد محمود في الموسم المقبل.

وكان أحمد محمود قد عاد إلى صفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته لنادي الجونة، لكنه لم يحظَ بفرص مشاركة منتظمة، وفشل في إثبات نفسه أمام المنافسة القوية داخل الفريق.