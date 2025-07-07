عودة حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية في الاتجاهين إلى طبيعتها

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عودة حركة القطارات في الاتجاهين بين القاهرة والإسكندرية إلى طبيعتها، مؤكدة انتظام الحركة على كافة خطوط الشبكة.

وكانت هيئة السكك الحديدية، قد أعلنت صباح اليوم أن قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية إلى القاهرة تعرض لعطل مفاجئ في إحدى عجلات العربة الثانية، أثناء مروره بين محطتي قويسنا وبنها.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة، وتوقف القطار لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأضاف البيان أنه تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع العطل، حيث أُنجزت أعمال الإصلاح في وقت قياسي.

وقدّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها لجمهور الركاب عن تأخر بعض القطارات في الاتجاهين نتيجة هذا العطل الطارئ، مؤكدة أن حركة القطارات عادت الآن إلى وضعها الطبيعي، ويتم تشغيل القطارات بصورة منتظمة على جميع الخطوط.