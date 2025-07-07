محافظ الوادي الجديد يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، درجات القبول بمدارس التعليم الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وذلك وفقًا للقدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة

وأوضح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تحديد مجموع القبول كالتالى:

إدارة الخارجة التعليمية :

مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) 210درجة.

مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 160درجة

مدرسة المروة الثانوية التجارية 260 درجة ( بنين وبنات)

مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 150 درجة للبنين و250 للبنات .

بالنسبة للتعليم المزدوج :

تعليم فندقي 225 بنين وبنات

ملابس جاهزة 225 بنين وبنات

إدارة الداخلة التعليمية:

مدرسة موط الصناعية للبنين 160 درجة

مدرسة موط الثانوية الصناعبة للبنات 160درجة

مدرسة موط الثانوية التجارية 260 درجة بنين وبنات.

مدرسة موط الزراعية 150 درجة بنين وبنات .

إدارة الفرافرة التعليمية:

مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 160درجة بنين و190درجة بنات

مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية 160 للبنين و البنات

مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 150 درجة للبنين والبنات .

إدارة بلاط التعليمية:

مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 150 درجة للبنين والبنات.

إدارة باريس التعليمية:

مدرسة باريس الثانوية الزراعية 150 بنين و بنات.

مدرسة باريس الثانوية الصناعية 230 درجة للبنين والبنات.