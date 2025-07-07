تعليم النواب: البكالوريا تحدد للخريج 4 مسارات عقب التخرج

قالت النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب أن القانون الجديد للتعليم شامل، فهو لا يتحدث فقط عن الثانوية العامة، بل يضع ويحدد ويرسم الطريق للتعليم الفني.

أوضحت أن نظام الثانوية العامة لم يتغير، فهو يبقى كما هو، بالإضافة إلى استحداث نظام البكالوريا الجديد عبارة عن 3 سنوات بديلة للثانوية العامة، لكن له عددا من المسارات المختلفة.

أضافت أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” والمذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامية عزة مصطفى، ان الطالب عقب انتهاء البكالوريا يصبح أمامه 4 مسارات، ويحدد من خلالهم المسار الذي يرغب في الاستمرار به.