عقب مناقشة القانون الجديد.. برلمانية: نحتاح لعمالة فنية مدربة ومؤهلة

قالت النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب إن التعليم الفني يعتبر من الأمور الهامة نظرا للاحتياج إلى العمالة الفنية المؤهلة والمدربة.

النظام الجديد للثانوية

أضافت أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” والمذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن النظام الجديد للثانوية يتضمن 4 مسارات، والتي يأتي على رأسها المسار العلمي “العلوم والحياة”، وهو الأمر المهتم بالمجال العلمي.

مسار التجارة وإدارة الأعمال

وأشارت إلى أن المسار الثاني يتعلق بالمسار الهندسي، ثم مسار التجارة وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى المسار الأدبي المتعلق بالفلسفة والعلوم الأدبية والنفسية.