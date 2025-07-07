برشلونة يعلن تجديد عقد حارسه فويتشيك تشيزني موسمين

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني، لمدة موسمين آخرين، حتى عام 2027.

تم التعاقد مع تشيزني، البالغ من العمر 35 عامًا، كلاعب حر في أكتوبر 2024، بعد إصابة طويلة الأمد تعرض لها مارك أندريه تير شتيجن.

كان تشيزني قد أعلن اعتزاله كرة القدم في بداية موسم 2024-2025 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، لكنه عاد بعد شهرين بعد عرض من برشلونة.

وشارك تشيزني في 30 مباراة مع فريق برشلونة في عام 2025، وأصبح الحارس الأول في مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

شارك تشيزني في 84 مباراة دولية مع بولندا بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول عام 2009، وشارك في مباراتين من أصل ثلاث مباريات لفريقه في يورو 2024 - وهي البطولة الدولية الكبرى السابعة له.