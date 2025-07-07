الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة فيريرا.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه المسائي اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، وذلك في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

وشهد المران تركيزًا على الجوانب البدنية، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين عقب العودة من فترة الراحة السلبية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات ركض حول الملعب، أعقبها فقرات بدنية باستخدام الكرة، ضمن خطة الإعداد الموضوعة.

وفي الوقت ذاته، خاض ثلاثي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي تدريبات خاصة تحت إشراف چوجوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى بالفريق.