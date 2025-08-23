عقب انقلاب سيارة.. تسيير الطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا ورفع آثار الحادث

نجح رجال المرور بالإسكندرية في تسيير حركة السيارات بالطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا، وذلك عقب انقلاب سيارة نقل كبيرة، حيث تم رفع آثار الحادث على الفور.

الحادث أسفر عن تكدس مروري على الطريق الصحراوي، وإغلاق جزئي لحركة الطريق المهم في مدخل المدينة الساحلية.

بدأت الواقعة عندنا تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء رشاد فاروق، مدير الأمن، إخطارا من شرطة المرور يفيد بانقلاب سيارة نقل كبير ببداية الطريق للصحراوي بالإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبدأوا في تسيير الطريق جزئيا حتى تم رفع آثار الحادث، ويجرى حاليا استعادة الحركة الكاملة للمرور بالمنطقة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.