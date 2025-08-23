قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
حوادث

عقب انقلاب سيارة.. تسيير الطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا ورفع آثار الحادث

أحمد بسيوني

نجح رجال المرور بالإسكندرية في تسيير حركة السيارات بالطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا، وذلك عقب انقلاب سيارة نقل كبيرة، حيث تم رفع آثار الحادث على الفور.

الحادث أسفر عن تكدس مروري على الطريق الصحراوي، وإغلاق جزئي لحركة الطريق المهم في مدخل المدينة الساحلية.

بدأت الواقعة عندنا تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء رشاد فاروق، مدير الأمن، إخطارا من شرطة المرور يفيد بانقلاب سيارة نقل كبير ببداية الطريق للصحراوي بالإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبدأوا في تسيير الطريق جزئيا حتى تم رفع آثار الحادث، ويجرى حاليا استعادة الحركة الكاملة للمرور بالمنطقة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

