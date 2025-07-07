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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقرير تقييمي حول تجربة استخدام الفحم الحيوي وخل الخشب في التربة الجيرية

تجربة استخدام الفحم الحيوي
تجربة استخدام الفحم الحيوي
حنان توفيق


كتب المهندس رائد الصعوب، الأمين العام السابق للإتحاد العربي للأسمدة، تقرير تقييمي مهني حول تجربة استخدام الفحم الحيوي والرماد الزراعي وخل الخشب في التربة الجيرية – كلية الزراعة، جامعة دمنهور

حيث نفذ فريق طلابي من قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية بكلية الزراعة، جامعة دمنهور، تجربةً ميدانية ضمن مشروع تخرجهم، هدفت إلى تقييم أثر استخدام مزيج من الفحم الحيوي، الرماد الزراعي، وخل الخشب على خواص التربة الجيرية المزروعة بالخس.


ييقدم هذا التقرير تقييمًا مهنيًا للتجربة من حيث التصميم، المنهجية، النتائج، والإمكانيات التطبيقية المستقبلية.

 منهجية علمية واضحة 


تم اعتماد تصميم تجريبي دقيق شمل سبع معاملات رئيسية، مع وجود ثلاث مكررات لكل معاملة، مما يعكس التزامًا بالمنهج العلمي وضبطًا لمتغيرات التجربة.

 مكونات عضوية فعالة


استخدم الفحم الحيوي، الرماد الزراعي، وخل الخشب، وهي مواد طبيعية متوفرة محليًا ومنخفضة التكلفة، ما يعزز من جدوى التجربة على المستوى التطبيقي.

توجه نحو الزراعة المستدامة

 

تعكس التجربة وعيًا بيئيًا بأهمية تقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية الضارة، وتحقيق زراعة صحية مستدامة وصديقة للبيئة

تكامل في الأدوار الوظيفية للمكونات

يُسهم الفحم الحيوي في تحسين بنية التربة واحتباس الرطوبة، ويعمل الرماد الزراعي كمصدر للعناصر المعدنية، بينما يوفر خل الخشب نشاطًا بيولوجيًا داعمًا لنمو النباتات.

غياب التحليل الكيميائي للتربة 


لم تتضمن التجربة بيانات كيميائية موثقة لحالة التربة قبل وبعد التطبيق، مما يصعب التقييم الكمي المباشر لفعالية المعاملات اقتصرت التجربة على نبات الخس، وهو ما يحدّ من إمكانية تعميم النتائج توسيع نطاق التجربة لتشمل محاصيل أخرى سيسهم في تعزيز مصداقية التوصيات.

لم تعرض بيانات محددة حول نسب التحسن في النمو أو التغير في محتوى العناصر الغذائية بالتربة أو النبات، وهو عنصر جوهري في أي دراسة تطبيقية لم تشمل الدراسة متابعة الأثر المستمر للمواد المستخدمة على مدار موسم زراعي كامل أو أكثر، وهو جانب مهم في تجارب تحسين التربة.

التوسع في التجربة مستقبلًا لتشمل أنواعًا مختلفة من التربة ومحاصيل متعددة، وتكرارها على مدار مواسم زراعية متنوعة.

إجراء تحاليل مخبرية دورية للتربة والنبات قبل وبعد المعاملات، للحصول على تقييم دقيق وشامل للتغيرات الكيميائية والحيوية وتوثيق النتائج بأرقام ونسب مئوية تُظهر الفروقات بين المعاملات، بما يدعم اتخاذ قرارات تطبيقية مبنية على بيانات موضوعية.

تشجيع نقل نتائج التجربة إلى التطبيق الحقلي، من خلال التعاون مع هيئات زراعية محلية وشركات إنتاج زراعي عضوي.

تُعد هذه التجربة نموذجًا متميزًا في التعليم الزراعي التطبيقي، حيث جمعت بين الفكر البيئي والممارسة العلمية.


وتمثل خطوة واعدة نحو تطوير بدائل عضوية فعالة للأسمدة الكيميائية، خاصة في الأراضي الجيرية التي تنتشر في مناطق واسعة من مصر والعالم العربي.

ورغم وجود بعض الجوانب التي يمكن تعزيزها مستقبلًا، فإن المشروع يستحق الدعم والتعميم، لما له من قيمة علمية وبيئية واقتصادية واضحة.

استخدام الفحم الحيوي التربة الجيرية قسم الموارد الطبيعية والهندسة

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