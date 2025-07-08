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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال: 70% من قتـ.ـلى الجيش بغزة سقطوا نتيجة تفجيرات موجهة

الاحتلال
الاحتلال
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إذاعة جيش الاحتلال، قالت إن أكثر من 70% من قتلى الجيش منذ استئناف العملية العسكرية بغزة في مارس سقطوا نتيجة تفجيرات موجهة.


وأضافت إذاعة جيش الاحتلال،ـ أن تحقيق أولي يكشف أن هجوم بيت حانون وقع خلال تحرك كتيبتين لإخلاء المنطقة.


وأكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 3 من أصل 8 مبادرات إغاثة من المنظمة الدولية لدعم أهالي القطاع الذين يموتون جوعًا ويقتلون في سبيل الحصول على لقمة عيش من قبل الإسرائيليين والأمريكيين في إطار ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 1 من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل طعامًا منذ أيام.


شدد على أنه ينبغي على سلطات الاحتلال فتح جميع المعابر لضمان توزيع المساعدات الإنسانية.


أشار إلى أن الوقود "شريان أمل للبقاء على قيد الحياة" في غزة داعيا إلى السماح بدخوله دون تأخير.


لفت إلى أن 700 ألف شخص نزحوا عدة مرات في غزة منذ انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في شهر مارس الماضي.

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الاحتلال غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي

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