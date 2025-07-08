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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. توتنهام يضم الياباني كوتا تاكاي حتى 2030 قادمًا من كاواساكي فرونتال

توكا كوتاي
توكا كوتاي
حمزة شعيب

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده مع المدافع الياباني الشاب كوتا تاكاي بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2030، قادمًا من صفوف كاواساكي فرونتال الياباني، وذلك في إطار تحركات النادي اللندني لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد النادي عبر بيان رسمي أن الصفقة تظل مشروطة بحصول اللاعب على تصريح العمل والتسجيل الدولي، كخطوة تمهيدية لاستكمال إجراءات انضمامه للفريق الأول.

 تاكاي.. موهبة دفاعية يابانية تحت المجهر

ولد كوتا تاكاي في مدينة يوكوهاما، وبدأ رحلته الكروية في أكاديمية كاواساكي فرونتال، ليخطف الأنظار سريعًا بفضل إمكانياته الدفاعية والبدنية العالية.

ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أبريل 2022 وهو بعمر 17 عامًا، خلال مواجهة آسيوية شهدت فوزًا كاسحًا على قوانجتشو الصيني بنتيجة 8-0 في دوري أبطال آسيا.

وخلال موسمه الثاني، أصبح تاكاي عنصرًا أساسيًا، حيث شارك في 21 مباراة، وأسهم في تتويج فريقه بكأس الإمبراطور 2023، كما ساهم في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال آسيا 2025.

 81 مباراة.. 4 أهداف.. وسجل دولي واعد

خاض تاكاي 81 مباراة بقميص كاواساكي فرونتال في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 4 أهداف، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، قبل أن يخطفه توتنهام ضمن مشروعه المستقبلي.

على الصعيد الدولي، مثّل اللاعب منتخب اليابان في مختلف الفئات السنية، وكان من نجوم بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2024، التي توج بها الساموراي، كما شارك في أولمبياد باريس 2024، وساهم في بلوغ الدور ربع النهائي.

وحصل على أول استدعاء للمنتخب الأول في سبتمبر 2024، خلال مباراة تصفيات كأس العالم أمام الصين، ليبدأ رحلته الدولية مع 4 مباريات حتى الآن.

 

يُعد انضمام كوتا تاكاي جزءًا من خطة توتنهام لتجديد دماء الفريق الدفاعي، حيث يراهن النادي على قدرات المدافع الياباني الشاب لتقديم الإضافة مستقبلاً، خاصة مع تنامي تأثير اللاعبين الآسيويين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام الدوري الإنجليزي كوتا تاكاي

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