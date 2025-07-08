تشواميني يكشف عن سر الاستعداد النفسي قبل المباريات.. ويختار قدوته من أساطير أفريقيا

أطل الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم خط وسط ريال مدريد، بتصريحات خاصة كشفت عن طريقة تفكيره وملامح شخصيته داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن الإعداد الذهني هو مفتاحه للتألق في أصعب المواجهات.

وقال تشواميني، في حوار أبرزته صحيفة "آس" الإسبانية: "لكل مباراة قصتها الخاصة، ولا توجد مواجهة سهلة. لذلك أعمل دائمًا مع مدربي الذهني قبل كل لقاء، حتى أكون حاضرًا ذهنيًا وعاطفيًا. التركيز هو العنصر الأهم، وأسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدي داخل الملعب".

وعن الشخصيات التي تأثر بها في طفولته، أشار نجم الريال إلى أن والده كان أول مصدر إلهام له، موضحًا: "لا أستطيع القول إن والدي لم يكن جيدًا.. لقد كان قدوتي الأولى. لكني أيضًا أحببت نجومًا مثل صامويل إيتو، لأنه من الكاميرون مثلي، وديدييه دروجبا الذي كانت له شخصية استثنائية، وأيضًا لاعبو الوسط العظماء مثل بول بوجبا، نجولو كانتي وكلود ماكيليلي. هؤلاء كانوا مثالي الأعلى".

وبنبرة طموحة، شدد تشواميني على أنه لا يسعى لتقليد أحد، بل يسعى لتكوين مسيرته الخاصة، قائلاً: "أريد فقط أن أكون شخصًا فريدًا.. أشعر أن لكل إنسان هدفه في الحياة، وأنا الآن لاعب كرة قدم وأستمتع بكل لحظة في رحلتي، لكن هدفي الأكبر أن أكون ناجحًا على طريقتي".

واختتم نجم منتخب فرنسا تصريحاته برسالة تعلمها من والديه: "كان والداي يرددان دائمًا: مهما كان ما تفعله، عليك أن تحاول أن تكون الأفضل، أو على الأقل أن تبذل أقصى ما لديك. سواء كنت صحفيًا، أو لاعب كرة، أو حتى عارض أزياء.. الأهم أن تقدم أفضل نسخة من نفسك".