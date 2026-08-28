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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي: نحن أمام مرحلة اقتصادية جديدة وواعدة

وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى
وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي وسيم ضاهر، أن لبنان يقف أمام «مرحلة اقتصادية جديدة وواعدة»، في ضوء الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، وما تخللها من لقاءات وفعاليات اقتصادية أسفرت عن نتائج وتفاهمات إيجابية من شأنها إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار ضاهر - في بيان - إلى أن تأكيد الجانب الإماراتي، وفي مقدمته الوزير الزيودي، ضرورة ترجمة التفاهمات إلى مشاريع وشراكات فعلية على أرض الواقع؛ يعكس جدية واضحة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والإمارات.

ولفت إلى أن توقيع اتحادي الغرف في البلدين اتفاق إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خلال الملتقى، ثم عقد المجلس اجتماعه الأول في بيروت، يشكلان «رسالة قوية داعمة للبنان»، ويؤسسان إطارًا عمليًا لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وإطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة.

وأكد ضاهر وجود إرادة قوية لدى الجانبين اللبناني والإماراتي لترجمة أهداف المجلس إلى نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التواصل والتنسيق بين رجال الأعمال والشركات في البلدين لتحديد الفرص الواعدة وعرضها على القطاع الخاص، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى مشاريع وشراكات استثمارية.

رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي وسيم ضاهر لبنان

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