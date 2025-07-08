قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابنة ماسبيرو.. وفاة الإعلامية أمل صبري مذيعة القناة الثالثة بالتلفزيون المصري
الزمالك يطلب من حسام عبدالمجيد حسم موقفه من التجديد أو الرحيل
بعد اعتزاله كرة القدم.. عبدالشافي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك
الزمالك يستعد لصرف جزء من مستحقات اللاعبين لضمان استقرار الموسم الجديد
صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 52 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية.. و54 منذ الفجر
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة؟
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. وعيار 21 يسجل 4,615 جنيها
المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يعترف بالفشل في الحرب مع إيران
200 مقعد يتنافس عليها المرشحون بانتخاب مجلس الشيوخ.. والقائمة المبدئية الجمعة
أبو العينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: التاريخ سيسجل للبرلمان رصيدا ضخما من الإنجازات
الدردير ينتقد تحركات الأهلي لضم مصطفى محمد: مش زي زيزو.. ده رافضكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الخميس.. قصور الثقافة تحتفي بمسيرة الشاعر خالد الصاوي بمسقط رأسه ببني سويف

الشاعر والناقد الراحل خالد محمد الصاوي
الشاعر والناقد الراحل خالد محمد الصاوي
جمال عاشور

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء لتكريم اسم الشاعر والناقد الراحل خالد محمد الصاوي، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وذلك بعد غد الخميس، في السابعة مساء، بقصر ثقافة بني سويف، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الإبداع والقامات الأدبية.

يدير اللقاء الناقدة غادة عبد المنعم، ويتضمن حديثا عن سيرة الذاتية للشاعر الراحل، إلى جانب شهادات أدبية ونقدية حول أبرز أعماله، بمشاركة الشعراء جاسر جمال الدين، أسامة بدر، وسيدة فاروق.

الشاعر خالد الصاوي من مواليد عام 1969 بمحافظة بني سويف،  اهتم في كتاباته النقدية بتسليط الضوء على النتاج الفكري لأبناء الأقاليم المهمشين. 
نشرت مقالاته في العديد من الصحف المصرية والعربية، وشارك بدراسات نقدية وأوراق بحثية في عدد من المؤتمرات الأدبية، منها: مؤتمر "ثقافة مصر في المواجهة"، ومؤتمر "اتحاد كتاب المنيا"، ومؤتمر "إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد"، بجانب مشاركاته  ببعض الدراسات النقدية في ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

صدر له عدة كتب من بينها: "قراءات تطبيقية لشعراء العامية المصرية المعاصرين"، و"حول الإسلام والتأسلم ومشروعنا النهضوي"، ومن أشهر قصائده "ثلاثين سنة"، وتوفي عام 2019 بعد صراع مع المرض.

يقام اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان بهدف إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الشعراء والكتاب وتقديم شهادات حول تجاربهم الإبداعية بمسقط رؤوسهم، وينفذ بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة بني سويف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان الشاعر والناقد الراحل خالد محمد الصاوي ثقافة بني سويف برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

الذهب

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

ترشيحاتنا

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع

محافظ جنوب سيناء يشدد علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

بالصور

كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة؟

كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

مازدا
مازدا
مازدا

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

سيارة مدفونة في قبر منذ 50 عامًا.. استخراج شيفروليه كالجديدة "بدون خدش"

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد