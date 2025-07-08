الخميس.. قصور الثقافة تحتفي بمسيرة الشاعر خالد الصاوي بمسقط رأسه ببني سويف

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء لتكريم اسم الشاعر والناقد الراحل خالد محمد الصاوي، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وذلك بعد غد الخميس، في السابعة مساء، بقصر ثقافة بني سويف، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الإبداع والقامات الأدبية.

يدير اللقاء الناقدة غادة عبد المنعم، ويتضمن حديثا عن سيرة الذاتية للشاعر الراحل، إلى جانب شهادات أدبية ونقدية حول أبرز أعماله، بمشاركة الشعراء جاسر جمال الدين، أسامة بدر، وسيدة فاروق.

الشاعر خالد الصاوي من مواليد عام 1969 بمحافظة بني سويف، اهتم في كتاباته النقدية بتسليط الضوء على النتاج الفكري لأبناء الأقاليم المهمشين.

نشرت مقالاته في العديد من الصحف المصرية والعربية، وشارك بدراسات نقدية وأوراق بحثية في عدد من المؤتمرات الأدبية، منها: مؤتمر "ثقافة مصر في المواجهة"، ومؤتمر "اتحاد كتاب المنيا"، ومؤتمر "إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد"، بجانب مشاركاته ببعض الدراسات النقدية في ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

صدر له عدة كتب من بينها: "قراءات تطبيقية لشعراء العامية المصرية المعاصرين"، و"حول الإسلام والتأسلم ومشروعنا النهضوي"، ومن أشهر قصائده "ثلاثين سنة"، وتوفي عام 2019 بعد صراع مع المرض.

يقام اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان بهدف إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الشعراء والكتاب وتقديم شهادات حول تجاربهم الإبداعية بمسقط رؤوسهم، وينفذ بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة بني سويف.