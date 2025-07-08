استمرار القصف الإسرائيلي على دير البلح وخان يونس وسقوط شهداء

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن المحافظات الوسطى من قطاع غزة، وخاصة الأحياء الشرقية، ما زالت تتعرض لقصف مدفعي عنيف منذ فجر اليوم، في ظل تصعيد عسكري متواصل تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر هذا القصف عن استشهاد خمسة فلسطينيين، ثلاثة منهم في دير البلح نتيجة لغارات متفرقة استهدفت منزلًا ومجموعة من المواطنين وسط المدينة.

وأضاف جبر خلال رسالة على الهواء، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أيضًا مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجراح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، مشيرا إلى أن استهداف مناطق الإيواء المكتظة بالمدنيين يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية، في وقت تزداد فيه أعداد النازحين داخل القطاع مع استمرار العمليات العسكرية.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفاد جبر بأن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية داخل قلب المدينة، حيث توغلت الآليات إلى أحيائها الداخلية وتقوم بتدمير منظم للمربعات السكنية ومنازل الفلسطينيين، كما تتعرض المنطقة الغربية من المدينة، وتحديدًا منطقة المواصي، لقصف مكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية، رغم أنها مصنفة من قبل الاحتلال كـ"منطقة آمنة"، وهي في الواقع مكتظة بالنازحين.