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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مواجهات الأسبوعين الأول والثاني لدوري المحترفين

قرعة دوري المحترفين
قرعة دوري المحترفين

أجريت ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم ، مراسم قرعة دورى القسم الثانى أ المعروف بدوري المحترفين، بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة ومحمد أحمد مقرر اللجنة وعدد من مندوبى الأندية. 

أسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول من المسابقة:

طنطا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × بروكسي اس سي

الداخلية × ديروط

القناة × المصرية للاتصالات

اف سي مسار × لافيينا اف سي

السكة الحديد × الترسانة

الإنتاج الحربي × راية

أبوقير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

الأسبوع الثاني

بلدية المحلة × طنطا

بترول أسيوط × أبوقير للأسمدة

المنصورة × الإنتاج الحربي

راية × السكة الحديد

الترسانة × اف سي مسار

لافيينا اف سي × القناة

المصرية للاتصالات × الداخلية

ديروط × مالية كفر الزيات

بروكسي اس سي × أسوان

الاتحاد المصرى لكرة القدم قرعة دورى القسم الثانى أ دوري المحترفين لجنة المسابقات

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