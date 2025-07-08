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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الاتصالات: نحتاج مراجعة شاملة للبنية الرقمية وتطبيق سيناريوهات الطوارئ والاستجابة الذكية

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس
ولاء عبد الكريم

في أعقاب الحريق المؤلم  داخل مبنى سنترال رمسيس، أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الاتصالات المصرية، صرح المهندس مهاب سامي عمارة عضو غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات ، أن الغرفة  تابعت بكامل الاهتمام تطورات الحادث الذي أدى إلى خسائر بشرية جسيمة، وتعطيل مؤقت لخدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني في بعض مناطق القاهرة.

وقال "عمارة" إن الغرفة تتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء الأربعة، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتحيي العاملين الذين واصلوا أداء مهامهم رغم شدة الخطر.

وأضاف أن الاستجابة الرسمية كانت سريعة وفعالة، بقيادة وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الذي تواجد ميدانيًا في موقع الحادث وأشرف على السيطرة عليه وتأمين البيانات وإعادة الخدمات تدريجيًا، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي في الأمن القومي المصري.

وأوضح أن هذه الحوادث لا تقتصر على مصر، بل تحدث في دول كبرى، ما يدل على أن البنية الرقمية في أي دولة مهما بلغت من التطور، تبقى عرضة للمخاطر، ويبقى التحدي الحقيقي في الجاهزية وسرعة التعامل وبناء البدائل.

وأشار إلى أن الدول المتقدمة تطبق نماذج متطورة لتفادي مثل هذه الكوارث الرقمية، منها:

الاعتماد على شبكات رقمية لا مركزية قابلة لتحويل الخدمة تلقائيًا.

تفعيل أنظمة إنذار مبكر قائمة على الذكاء الاصطناعي.

تشغيل مراكز بيانات احتياطية فعّالة ومتزامنة.

تنظيم تدريبات دورية لمحاكاة الطوارئ الرقمية.

التواصل الشفاف مع المواطنين أثناء الأزمات.

وأكد "عمارة" أن الغرفة توصلت إلى مجموعة من التوصيات العملية التي ترى أنها ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى:

••• التحول إلى بنية تحتية رقمية موزعة ومترابطة على مستوى الجمهورية.

••• مراجعة فنية شاملة للبنية الكهربائية والوقائية داخل السنترالات.

•• تفعيل خطة طوارئ رقمية وطنية حقيقية تشمل فرق استجابة وسيناريوهات تشغيل مرنة.

•• إشراك القطاع الخاص في وضع الحلول وتوفير البنية المساندة.

•• الإعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المقصرين دون المساس بالمؤسسات.

سنترال رمسيس الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الدفع الإلكتروني

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