نائب محافظ مطروح يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس أحمد نصر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح.

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ سير العمل بالمحطة والتوسعات الجارية لزيادة قدرة المحطة الاستيعابية وناقش عددًا من الجوانب الفنية والتشغيلية، مؤكدًا على أهمية استكمال المشروع لضمان تقديم خدمة متطورة ومستدامة للمواطنين.

كما تفقد الدكتور إسلام رجب حملة نظافة موسعة بمنطقة الكيلو 4، بمشاركة نائبي رئيس مدينة مطروح ومدير إدارة النظافة والتجميل بمجلس المدينة، حيث تابع جهود رفع المخلفات والتراكمات من الشوارع الجانبية والرئيسية، ووجّه بضرورة تكثيف الحملات بشكل دوري، مع التأكيد على التفاعل مع شكاوى المواطنين وتكامل الجهود بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة مطروح على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ خطط تحسين البيئة والنظافة العامة بكافة المناطق تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية ورفع كفاءة منظومة النظافة،

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بالمحافظة السبت المقبل 12 يوليه ولمدة شهر من خلال ١٦ وحدة بيطرية بجميع مراكز وقرى مطروح وذلك تحت رعاية الأستاذ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأكد محافظ مطروح ، على تقديم كافه أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية المربين بها للحفاظ علي الثروة الحيوانية من الأمراض، مثمنا جهود الدولة فى هذا الملف من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

وأوضح الدكتور سامي عمار مدير عام الطب البيطري بمطروح أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية ، بالإضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين مع حث المواطنين للتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد لدى الاطباء للحالة القصوى بالوحدات والادارات البيطرية ، ومنع الاجازات خلال هذه الفترة ، والتنبيه بتنفيذ كل الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، و أخذ جميع الاجراءات الوقائية.