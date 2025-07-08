قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يعلن استهداف قيادي بارز من حماس في لبنان
أذكار المساء حصن المسلم من كل سوء.. 5 فوائد لمن يرددها يوميا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 4625 جنيها
تنظيم الاتصالات: تحديث شبكات الفايبر والنحاس لضمان استمرارية الخدمة
وزير الاتصالات يكشف عن آخر تطورات حريق سنترال رمسيس.. تفاصيل
الكرملين: الموقف الأمريكي غير واضح حول أوكرانيا
مبلغ خرافي.. خالد الغندور يكشف تطورات مثيرة في مفاوضات الأهلي لبيع وسام أبو علي
النائب محمد أبو العينين: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى
مجلس النواب يوافق بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة
الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| إيه الحكاية؟
أبوالعينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: الرئيس السيسي قاد مصر في لحظات صعبة
المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ مطروح يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي

نائب محافظ مطروح خلال الجولة
نائب محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس أحمد نصر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح.

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ سير العمل بالمحطة والتوسعات الجارية لزيادة قدرة المحطة الاستيعابية وناقش عددًا من الجوانب الفنية والتشغيلية، مؤكدًا على أهمية استكمال المشروع لضمان تقديم خدمة متطورة ومستدامة للمواطنين.

كما تفقد الدكتور إسلام رجب حملة نظافة موسعة بمنطقة الكيلو 4، بمشاركة نائبي رئيس مدينة مطروح ومدير إدارة النظافة والتجميل بمجلس المدينة، حيث تابع جهود رفع المخلفات والتراكمات من الشوارع الجانبية والرئيسية، ووجّه بضرورة تكثيف الحملات بشكل دوري، مع التأكيد على التفاعل مع شكاوى المواطنين وتكامل الجهود بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة مطروح على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ خطط تحسين البيئة والنظافة العامة بكافة المناطق تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية ورفع كفاءة منظومة النظافة، 

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بالمحافظة السبت المقبل 12 يوليه ولمدة شهر من خلال ١٦ وحدة بيطرية بجميع مراكز وقرى مطروح وذلك تحت رعاية الأستاذ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأكد محافظ مطروح ، على تقديم كافه أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية المربين بها للحفاظ علي الثروة الحيوانية من الأمراض، مثمنا جهود الدولة فى هذا الملف من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

وأوضح الدكتور سامي عمار مدير عام الطب البيطري بمطروح أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية ، بالإضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين مع حث المواطنين للتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد لدى الاطباء للحالة القصوى بالوحدات والادارات البيطرية ، ومنع الاجازات خلال هذه الفترة ، والتنبيه بتنفيذ كل الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، و أخذ جميع الاجراءات الوقائية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

مطار القاهرة

حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة

الحريق

بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس

البنك الاهلى

البنك الأهلي يعتذر لعملائه عن تأثر بعض الخدمات ويعمل على إعادة التشغيل الكامل

ترشيحاتنا

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع

محافظ جنوب سيناء يشدد علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

بالصور

آية الجنايني : دوري في مسلسل "أنا أنت.. أنت أنا سيكون مفاجأة" والكواليس رائعة

آية الجنايني
آية الجنايني
آية الجنايني

"نساخة المصحف الشريف" ورشة عمل بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

وداعًا للإحراج.. أسباب رائحة الفم الكريهة و8 طرق فعالة للتخلص منها

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية.. علاجات طبيعية لدوالى الساق.. طريقة تحضير الليمون المخلل فى ساعة فقط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد