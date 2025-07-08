لإحياء تاريخ مصر.. مكتبة الإسكندرية تطلق عروضًا سينمائية ثلاثية الأبعاد

أعلنت مكتبة الإسكندرية على هامش انطلاق فعاليات الدورة العشرين من معرضها الدولي للكتاب، عن تقديم تجربة ثقافية فريدة تمزج بين عبق التاريخ وأحدث تقنيات العرض، حيث تفتح قاعة "سينماتيكا" أبوابها أمام زوار المعرض لمشاهدة مجموعة من الأفلام ثلاثية الأبعاد التي تعيد إحياء ثلاثة من أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة.

وتتضمن قائمة الأفلام ثلاثية الأبعاد التي يتم عرضها خلال فترة المعرض "مكتبة الإسكندرية القديمة" ، و"مقبرة توت عنخ آمون" ، و" معبد السرابيوم".

وتُجسد هذه العروض تصورًا بصريًا نابضًا للتاريخ المصري، مع توفير ترجمات بست لغات هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، والإيطالية، لتلبية احتياجات جمهور المعرض المتنوع.

وتُقام عروض الأفلام ثلاثية الأبعاد من الأحد إلى الخميس بقاعة الاجتماعات E بمركز مؤتمرات المكتبة، وفق الجدول المعلن ضمن الأنشطة اليومية للمعرض.

وينقل فيلم مكتبة الإسكندرية القديمة المشاهدين إلى العصر الهلنستي، مستعرضًا موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، ومساحاتها الفسيحة التي احتوت على آلاف المخطوطات، ودورها كمركز إشعاع علمي وفكري.

أما فيلم كنوز مقبرة توت عنخ آمون، فيتيح للزوار استكشاف تفاصيل المقبرة وتصميمها وكنوزها من الداخل، كما لو كانوا شهودًا على لحظة اكتشافها.

ويعيد فيلم معبد السرابيوم بناء المعلم الأثري الأبرز في الإسكندرية القديمة، متناولًا دوره الديني والثقافي من خلال تصور مستوحى من فنون العمارة اليونانية الرومانية.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان. وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.