الشرطة الإسبانية تكشف نتائج التحقيقات الأولية في حادث مصرع جوتا وشقيقه

كشفت الشرطة الإسبانية، تفاصيل النتائج الأولي للتحقيقات الخاصة بوفاة اللاعب ديوجو جوتا وشقيقة أندريا، والذي حدث يوم الخميس الماضي.

ولقي جوتا وشقيقه أندريا سليفا حتفهما خلال عودته إلي إنجلترا للإنضمام لمعسكر ليفربول التدريبي.

وحسبما أفادت النتائج الأولي وفقا لـ سكاي سبورتس"، الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة عن الحد المسموح به.

وأشارت تحقيقات الشرطة أيضا إلي أن ديوجو جوتا هو من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادث، كما أكدت تجاوز السيارة للسرعة القصوي بشكل ملحوظ.

وحسبما أشارت سكاي سبورتس نقلا الحرس المدني زامورا اليوم،:" يجري تجهيز تقرير الخبراء وكما يتم فحص العلامات الناجمة عن عجلات السيارة ووضع اللمسات الأخيرة علي التقرير.

وأكد شبكة سكاي سبورتس أن تقرير الخبير لم يتم الإنتهاء منه حتي الآن وسيتم تقديمه إلي محكمة بويبلا دي سانابريا.

وكانت قد اقيمت جنازة لاعب ليفربول وشقيقه في بلدة جوندومار المجاورة لبورتو يوم السبت الماضي، وحضر الجنازة عدداً من لاعبي كرة القدم من ليفربول ومنتخب البرتغال.