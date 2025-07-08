تعويض مالي.. نجم ليفربول يفاجئ برشلونة بطلب مفاجئ

كشف تقرير صحفي، عن شرط الكولومبي لويس دياز لاعب فريق ليفربول، للانضمام إلى برشلونة الإسباني، الصيف الحالي.

كانت تقارير صحفية، أكدت موافقة دياز على الانضمام إلى برشلونة، بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.

شرط لويس دياز

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن مكتب تمثيل اللاعب الكولومبي الدولي يعتزم إدراج "تعويض" يُجبر برشلونة على دفع مبلغ كبير للاعب الكولومبي إذا لم يُسجل رسميًا بحلول 31 أغسطس، أي أن لويس دياز لن يتمكن من مغادرة برشلونة مجانًا في حال توقيعه، لكن النادي سيتكفل بتكاليف الأضرار الرياضية التي قد يتعرض لها الكولومبي في حال عدم قدرته على اللعب، سواءً حتى فتح نافذة الانتقالات الشتوية، وهو السيناريو الأرجح، أو طوال الموسم.

وكان نيكو ويليامز تراجع عن الانضمام إلى برشلونة وجدد عقده مع أتلتيك بلباو خوفًا من فشل تسجيله في قائمة البلوجرانا، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.