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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سماعات Redmi Buds 4 - جودة صوت مميزة مع تقنية إلغاء الضوضاء

سماعات الأذن
سماعات الأذن

أطلقت ون بلس سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Buds 4 في الهند بسعر 5999 روبية هندية. 

تأتي هذه السماعات الجديدة بالتزامن مع سلسلة هواتف Nord 5 الذكية، لتتوسع بذلك مجموعة ون بلس الصوتية من الجيل الرابع في البلاد.

مواصفات OnePlus Buds 4
 

تتوفر سماعات OnePlus Buds 4 باللونين الأخضر الزاهي والرمادي  وتتميز بإعداد مزدوج للمحرك مع مكبر صوت بقطر 11 مم، مصنوع من غشاء معدني من السيراميك مكون من 30 طبقة، ومكبر صوت عالي التردد بغشاء مسطح بقطر 6 مم.
 

تتضمن سماعات الأذن أيضًا محولين رقميين تناظريين لتحسين فصل الترددات. 

تزعم OnePlus أنها توفر استجابة ترددية واسعة تتراوح بين 15 هرتز و40 كيلوهرتز، بالإضافة إلى دعم الصوت عالي الدقة وترميز LHDC 5.0 بسرعة تصل إلى 1 ميجابت في الثانية ودقة 24 بت/192 كيلوهرتز.
 

تدعم سماعات الأذن خاصية إلغاء الضوضاء التكيفية حتى 55 ديسيبل عبر نطاق تردد 5500 هرتز، وتزعم ون بلس أنها أقوى خاصية إلغاء ضوضاء فعالة حتى الآن.

 وتتضمن وضعًا تكيفيًا يُبدّل تلقائيًا بين إلغاء الضوضاء الفعالة والشفافية بناءً على البيئة المحيطة.

 أما بالنسبة للمكالمات، فتتميز سماعات Buds 4 بإعداد ثلاثي الميكروفونات وتستخدم خوارزمية AI Clear Call لتحسين وضوح الصوت في البيئات الصاخبة.

ميزات سماعات ون بلس بودز 4
 

أضافت OnePlus أيضًا ميزة جديدة للترجمة بالذكاء الاصطناعي، تُتيح ترجمة فورية للغات تُفعّل بنقرة ثلاثية، وهي ميزة حصرية لبعض هواتف OnePlus.

 تدعم سماعات الأذن أيضًا تقنية OnePlus 3D Audio، وضبط الصوت الذهبي المُخصص، وإعدادات Sound Master EQ المُسبقة، وتقنية BassWave 2.0 لتحسين أداء الجهير.
تدعم سماعات Buds 4 التحكم باللمس، بما في ذلك تمريرات التحكم في مستوى الصوت، وإيماءات اللمس، والضغطات المطولة لتبديل أوضاع الضوضاء. كما تتميز بمقاومة الماء وفقًا لمعيار IP55، وبلوتوث 5.4، وميزة Google Fast Pair، واتصال مزدوج، ووضع استجابة منخفض يبلغ 47 مللي ثانية للألعاب.

توفر سماعات الأذن عمر بطارية يصل إلى 45 ساعة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، و37 ساعة مع تشغيلها. شحن سريع لمدة 10 دقائق يوفر ما يصل إلى 11 ساعة من التشغيل عند استخدام علبة الشحن. كل سماعة مزودة ببطارية بسعة 62 مللي أمبير/ساعة، بينما تحتوي العلبة على بطارية بسعة 520 مللي أمبير/ساعة.
تأتي سماعات  OnePlus Buds 4 بمبلغ 5999 روبية هندية وسيتم طرحها للبيع بدءًا من 9 يوليو في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند.

سماعات الأذن سماعات الأذن اللاسلكية ون بلس هواتف Nord 5 الذكي سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Buds 4

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