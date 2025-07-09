ندوة عن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية ببني سويف

بناء على تعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات بالوزارة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.





نظمت مديرية الزراعة ببنى سويف بمقر ديوان المديرية ندوة عن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.

و ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى و جمعية حياة أفضل للتنمية و تحت رعاية مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.

وذلك بحضور الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف والمهندس احمد جبر مدير عام الإرشاد الزراعي وسامى وليم مدير جمعية حياة أفضل للتنمية و السيد عبد العزيز عمر رئيس مجلس إدارة الجمعية ومن مركز الزراعات التعاقدية الدكتور محمود وهبة نائب رئيس المركز و بحضور عدد كبير من السادة المزارعين من قرى محافظة بني سويف و تم التوجيه بأهمية التعاقدات على توريد المحاصيل الزيتية و الأعلاف مثل فول الصويا و الذرة الشامية الصفراء و السمسم و زهرة الشمس.