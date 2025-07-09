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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجبنة والبطيخ.. استشاري تحذر من ميكسات الأكل وخطورة مشروبات الطاقة

الجبنة والبطيخ
الجبنة والبطيخ
قسم التوك شو

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، من خطورة تناول الوجبات "الميكس"، موضحة أن ميكسات الأكل غير يفضل تناولها لأنها تشكل خطر للجسم، خاصة أن الجسم لا يمكن التعامل مع اكلات الميكس.

وقالت "عبد الوهاب" خلال لقائها على قناة "صدى البلد" إن من الأكلات الشهيرة والشعبية في مصر ميكس "الجبنة مع البطيخ" وهذا الميكس خطر لان الجبنة تستهلاك وقت للهضم لأنها من الالبان في حين البطيخ 90% منه مياه سريع الهضم ولا يأخذ وقتا وبالتالي يحدث تعفن للبطيخ في البطن.

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة، أن لابد من عدم التفريط في تناول الأطعمة الميكس حتى لا يحدث تخمة او صعوبة في الهم، لذلك يجب تناول وجبات خفيفة في فصل الصيف خاصة في وقت الحر .

 خطورة استهلاك مشروبات الطاقة

كما حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، من خطورة استهلاك مشروبات الطاقة، خاصة بين طلاب المدارس والجامعات، في ظل تزايد الإقبال عليها خلال موسم الامتحانات لتحسين التركيز ومقاومة التعب.

ووصفت مشروبات الطاقة بأنها "قنبلة موقوتة"، موضحة أنها تسبب اضطرابات في النوم، وزيادة ضربات القلب، وقد تؤدي إلى سكتات قلبية ودماغية، خاصة لمن لديهم مشاكل قلبية غير مكتشفة.

وأضافت أن المشروبات ممنوعة تمامًا للأطفال والمراهقين تحت سن 16 عامًا، مشيرة إلى أن الإفراط في تناولها يؤثر سلبًا على الكبد والكلى، ويؤدي إلى ضعف في الأداء العقلي والجسدي على المدى البعيد.

واختتمت: الدكتورة عبد الوهاب أن بعض مشروبات الطاقة التي يُروَّج لها بأنها "خالٍ من السكر"، تحتوي على محليات صناعية مثل "الأسبرتام"، الذي ارتبط بآثار صحية خطيرة منها احتمال التسبب في شلل بالعصب السابع، لافتة إلى أنه محظور في بعض الدول.

الوجبات الميكس ميكسات الأكل الدكتورة نهلة عبد الوهاب البكتيريا المناعة

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