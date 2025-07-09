قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضية
التعليم الفنى يعلن استثناء 4 مدارس فنية متقدمة لقبول الطلاب بنظام الـ5 سنوات
دعاء قضاء الحاجة وتيسير الأمور.. ردد أسرع أدعية لتحقيق المستحيل في نفس اليوم
متحدث الحكومة: الدولة نجحت في تأمين اتصالاتها بشأن الأمن السيبراني وإعداد منظومة حديثة للاتصالات
مواد جديدة يدرسها الطلاب في البكالوريا المصرية .. تفاصيل هامة
مدبولي: الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار
عاجل.. متحدث الوزراء: عودة خدمات سنترال رمسيس خلال ساعات.. والدولة لن تحـ رق أصولها
أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي
ماذا قال رئيس الوزراء عن قانون الإيجار القديم والرياضة والبكالوريا ؟
رابط الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. اقرأ الشروط
مدبولي: نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة ورفعنا كفاءة 8 آلاف أخرى
الجبهة الوطنية: 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط

لقاء اليوم
لقاء اليوم

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ونعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، ومحمد حساني، مساعد وزير الصحة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لاسيما مع اهتمام مصر بقطاع الصحة كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جهود الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من المبادرات الرئاسية، مثل "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة"، وجهود القضاء على فيروس سي، والتي كانت جميعها محل إشادة دولية.

وخلال اللقاء، أشار خالد عبدالغفار، إلى التعاون والتنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، منوهاً إلى تقدير رئيس منظمة الصحة العالمية للتعاون القائم مع مصر.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أيضاً إلى الدور البارز لمصر في المحافل الدولية ذات الصلة بمنظمة الصحة العالمية، وكذلك الريادة المصرية في وضع منظومة متكاملة للتعامل مع الأوبئة، مُشيراً إلى الدور الهام الذي لعبه السفير عمرو رمضان، ممثل مصر في المفاوضات حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية للأوبئة.

ومن جانبها، أشارت حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى جهود مصر في تطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الخدمات الصحية الهامة التي تقدمها للاجئين والمهاجرين المتواجدين في مصر.

كما أعربت "بلخي" عن تقديرها للدبلوماسية المصرية وجهود السفير عمرو رمضان، في التفاوض على اتفاقية منظمة الصحة العالمية للأوبئة، وكذا تقديرها لدعم مصر لعمل المنظمة بصفة عامة في المحافل الدولية المختلفة.

وأشارت حنان بلخي، إلى اهتمامها بالتعاون مع مصر في تطوير منظومة الدواء، مُهنئةً مصر لحصولها على "مستوي النضج الثالث" من خلال جهود هيئة الدواء المصرية مُؤخراً.

كما استعرضت "بلخي" خلال اللقاء مجموعة من المبادرات والبرامج الصحية التي يمكن التعاون بشأنها مع مصر خلال الفترة المُقبلة، فضلاً عما أجرته من مقابلات هامة خلال زيارتها الحالية لمصر.

فيما تناول نعمة سعيد، نشاط مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، مُشيداً بالتعاون بين الجانبين، خاصةً مع وجود نماذج مصرية ناجحة في مجال مكافحة بعض الأمراض التي يمكن الاستفادة منها على المستوي الدولي.

وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون بين الجانبين، مُؤكداً دعمه لاستمرار هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

رئيس الوزراء

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

مها الصغير

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

النني

ظهرنا قبل كدا مع بعض.. زوجة النني ترد على مهاجميها

محمد رحيم

استخدموا لحنه بدون إذن.. أنوسة كوتة تكشف مفاجأة عن محمد رحيم

بعوضة صينية

"بعوضة صينية" تقلب موازين التجسس في العالم

بالصور

أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بربط كلب في تروسيكل بالمنوفية

نور عمرو دياب

نور عمرو دياب ترقص على أغنية والدها «بابا» | شاهد

المتهم

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو خروج أطفال من نوافذ سيارة بالجيزة

فيلم ريستارت

صدفة ولا نبوءة؟.. فيلم تامر حسني "ريستارت" بيتحقق على أرض الواقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد