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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواد جديدة يدرسها الطلاب في البكالوريا المصرية .. تفاصيل هامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن وجود مواد جديدة لأول مرة في هيكل مواد البكالوريا المصرية 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد الجديدة الموجودة في هيكل مواد البكالوريا المصرية تتمثل فيما يلي :

  • في الصف الأول الثانوي : البرمجة وعلوم الحاسب (مادة خارج المجموع)
  • في الصف الثاني الثانوي : 3 مواد هي :

-مادة البرمجة : وهي احدى المواد التخصصية المتاح اختيارها في مسار الهندسة وعلوم الحاسب

-مادتي المحاسبة وإدارة الأعمال : وهي من المواد التخصصية المتاح اختيارها في مسار الأعمال

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :

مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)

- اللغة العربية
- التاريخ المصري
-الرياضيات
-العلوم المتكاملة
-الفلسفة والمنطق
-اللغة الأجنبية الأولى


مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)

- التربية الدينية
-اللغة الأجنبية الثانية
- البرمجة وعلوم الحاسب


مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"

-اللغة العربية
- التاريخ المصري
-اللغة الأجنبية الأولى

مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)

- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء
-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة
- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال
- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية


مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"

التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)


مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"

- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)
- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)
- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات
- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم البكالوريا المصرية البكالوريا

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