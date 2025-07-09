مواد جديدة يدرسها الطلاب في البكالوريا المصرية .. تفاصيل هامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن وجود مواد جديدة لأول مرة في هيكل مواد البكالوريا المصرية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد الجديدة الموجودة في هيكل مواد البكالوريا المصرية تتمثل فيما يلي :

في الصف الأول الثانوي : البرمجة وعلوم الحاسب (مادة خارج المجموع)

في الصف الثاني الثانوي : 3 مواد هي :

-مادة البرمجة : وهي احدى المواد التخصصية المتاح اختيارها في مسار الهندسة وعلوم الحاسب

-مادتي المحاسبة وإدارة الأعمال : وهي من المواد التخصصية المتاح اختيارها في مسار الأعمال

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :

مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)

- اللغة العربية

- التاريخ المصري

-الرياضيات

-العلوم المتكاملة

-الفلسفة والمنطق

-اللغة الأجنبية الأولى



مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)

- التربية الدينية

-اللغة الأجنبية الثانية

- البرمجة وعلوم الحاسب



مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"

-اللغة العربية

- التاريخ المصري

-اللغة الأجنبية الأولى

مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)

- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء

-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة

- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال

- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية



مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"

التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)



مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"

- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)

- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)

- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات

- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء