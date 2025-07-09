مواد جديدة يدرسها الطلاب في البكالوريا المصرية .. تفاصيل هامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن وجود مواد جديدة لأول مرة في هيكل مواد البكالوريا المصرية
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد الجديدة الموجودة في هيكل مواد البكالوريا المصرية تتمثل فيما يلي :
- في الصف الأول الثانوي : البرمجة وعلوم الحاسب (مادة خارج المجموع)
- في الصف الثاني الثانوي : 3 مواد هي :
-مادة البرمجة : وهي احدى المواد التخصصية المتاح اختيارها في مسار الهندسة وعلوم الحاسب
-مادتي المحاسبة وإدارة الأعمال : وهي من المواد التخصصية المتاح اختيارها في مسار الأعمال
وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :
مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)
- اللغة العربية
- التاريخ المصري
-الرياضيات
-العلوم المتكاملة
-الفلسفة والمنطق
-اللغة الأجنبية الأولى
مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)
- التربية الدينية
-اللغة الأجنبية الثانية
- البرمجة وعلوم الحاسب
مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"
-اللغة العربية
- التاريخ المصري
-اللغة الأجنبية الأولى
مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)
- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء
-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة
- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال
- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية
مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"
التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)
مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"
- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)
- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)
- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات
- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء