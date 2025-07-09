أحمد السقا يحتفل مع جمهوره بفيلم أحمد و أحمد في دبي

شارك الفنان أحمد السقا الجمهور بصور علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

كتب أحمد السقا “من عرض خاص فيلم أحمد و احمد في دبي”.

يذكر أن الفنان أحمد السقا علق على الفيديو الذي نشره الفنان أحمد فهمي الذي أشاد فيه بالعمل معه وتعاونهما في عمل واحد، ونشره عبر “ستوري” على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وكتب: "أخويا وحبيبي وصاحبي، ربنا يديم العشرة والصحبة والمحبة".

فيلم أحمد وأحمد



احتفل النجم أحمد السقا مساء أمس، الثلاثاء، بعرض فيلمه الجديد «أحمد وأحمد» في مدينة دبي، وذلك خلال حفل خاص بإحدى الفنادق الفاخرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشارك نجم الأهلي أحمد سيد زيزو السقا احتفاله بعرض فيلمه الجديد بنشر صور برفقته عبر حسابه بموقع “إنستجرام”.

في السياق نفسه، شارك الفنان أحمد السقا الجمهور صورا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من العرض الخاص لفيلم “أحمد وأحمد".



ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.