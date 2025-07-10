توزيع أوراق الإجابة بلجان الثانوية العامة لكتابة البيانات قبل بدء آخر الامتحان

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، توزيع أوراق إجابة امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية “النظام الجديد” ، وكذلك أوراق إجابة امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية “النظام القديم”

يأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والتي تنص على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وأكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة 2025 أنه تم التواصل مع جميع المديريات للإطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواعيد المحددة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم

وينتهي اليوم الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.