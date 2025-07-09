يامال يختار أسطورته المفضلة: "ميسي هو الأعظم في التاريخ"

أبدى لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، إعجابه الشديد بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، معتبرًا إياه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، في تصريحات صحفية عبّر خلالها عن تقديره العميق لما قدّمه ميسي على مدار مسيرته.

وقال اللاعب الشاب، في حديثه لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:

"بالنسبة لي، ميسي هو الأعظم على الإطلاق، كل ما فعله في أرض الملعب كان مدهشًا، وأسلوب لعبه لطالما ألهمني".

ويواصل يامال، صاحب الـ17 عامًا، تألقه مع برشلونة، بعد أن ساهم الموسم الماضي في قيادة الفريق لحصد الثلاثية المحلية، الأمر الذي جعله محط أنظار الإعلام والجماهير، وسط مقارنات متكررة بينه وبين ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني.

ورغم أن ميسي ويامال لم يجتمعا بعد في أرضية الميدان، فإن بينهما لحظة أيقونية موثقة بصورة شهيرة، يظهر فيها يامال وهو طفل صغير إلى جانب ميسي داخل غرفة الملابس، ما أضفى بعدًا عاطفيًا على العلاقة غير المباشرة بين النجمين.

تزايدت التوقعات في الفترة الأخيرة بشأن منح القميص رقم 10 إلى لامين يامال بداية من الموسم المقبل، وهو الرقم الذي حمله ميسي لسنوات طويلة، وارتبط في أذهان جماهير برشلونة بالعظمة والقيادة.