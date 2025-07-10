قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دويدار يكشف مفاجأة: عمرو السولية على رادار الزمالك
بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
زودها في الفطار .. فاكهة غير متوقعة تمد الجسم بـ 5 فوائد
البرازيل تهدد بالرد على الرسوم الأمريكية: المعاملة بالمثل
إبراهيم فايق يفاجئ المشاهدين بتسجيل صوتي لشيكابالا عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
دعاء الفجر للرزق والفرج .. ردد أفضل 50 دعوة تصُب عليك الخيرات صباً
محمد صبحي يكشف سبب وفاة الراحل محمد عواد
نجم الأهلي السابق عن موقف وسام أبوعلي: طبقوا سياسة صالح سليم
مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: ردود حاسمة على قضايا الرأي العام
من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم
تواجه الإيقاف بسبب جمالها.. من هي الحكمة البرازيلية إنجريدي سانتوس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الرياضة: الدولة خصصت صندوق مكافحة الإدمان للقضاء على ظاهرة المخدرات

اشرف صبحي
اشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتحمل مسؤولية شباب مصر وتتعاون مع كل مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ عليهم من ظاهرة المخدرات.


وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الدولة خصصت الصندوق مكافحة الإدمان للقضاء على ظاهرة المخدرات وعدد من الجهات والوزارات الأخرى والهيئات التي تعمل في نفس الإطار.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن : «هناك تركيبة مختلفة في الحكومة من خلال تخصيص منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزارات أخرى كالتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي وكل هذه الوزارات لها أدوار في العمل على مكافحة المخدرات».

الشباب المخدرات اشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

رئيس الوزراء

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

إبراهيم سعيد

عايز حقي.. إبراهيم سعيد يظهر باكيا بعد خروجه من الحبس.. فيديو

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد

شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد

المتسبب فى كسر اللمبة

حبس المتهم بكسر لمبة القطار الروسي بأسوان 3سنوات

الايجار القديم

الحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديم

طقس

الأرصاد تحذر: طقس الخميس شديد الحرارة وشبورة مائية كثيفة ورياح نشطة

ترشيحاتنا

احمد عبد القادر

نجم الأهلي السابق يكشف سبب تفكير أحمد عبد القادر في الرحيل

أشرف حكيمي

أشرف حكيمي على أعتاب إنجاز تاريخي في مونديال الأندية

سمير عدلي

زكي عبد الفتاح: سمير عدلي بكى بسبب أحمد حسن.. والحضري ليس الأفضل

فيديو

غادة عبد الرازق

محدش يجيب سيرتي.. غادة عبدالرازق ترد على اتهامها بالنصب على شركة فرنسية

المتهم

ضبط المتهم بربط كلب في تروسيكل بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد