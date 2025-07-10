وزير الرياضة: الدولة خصصت صندوق مكافحة الإدمان للقضاء على ظاهرة المخدرات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تتحمل مسؤولية شباب مصر وتتعاون مع كل مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ عليهم من ظاهرة المخدرات.



وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الدولة خصصت الصندوق مكافحة الإدمان للقضاء على ظاهرة المخدرات وعدد من الجهات والوزارات الأخرى والهيئات التي تعمل في نفس الإطار.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن : «هناك تركيبة مختلفة في الحكومة من خلال تخصيص منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزارات أخرى كالتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي وكل هذه الوزارات لها أدوار في العمل على مكافحة المخدرات».