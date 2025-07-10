إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ربع نقل على الصحراوي الغربي بسوهاج

شهد مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الغربي، بين سيارتين ربع نقل، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي الحادث هما:" السيارة ربع نقل، قيادة المدعو م. ج. ت. ج، 35 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز طما- والسيارة ربع نقل الأخرى، قيادة المدعو م. أ. أ. خ، 31 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز جهينة".

وتبين أن سبب الحادث يرجع إلى التخطي الخاطئ من قائد السيارة الثانية، ما أدى إلى التصادم؛ أسفر الحادث عن إصابة كل من:

" قائد السيارة الأولى، بكسر في الضلوع وكدمات متفرقة بالجسم- قائد السيارة الثانية، بكسر في الساق اليسرى وجرح باليد اليمنى- مستقِل السيارة الأولى، المدعو ك. م. و، 17 عامًا، عامل، ويقيم بمركز طهطا، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي الرعاية الطبية، وبسؤالهم أقروا جميعًا بمضمون ما حدث، دون اتهام أحد بالتسبب في الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.