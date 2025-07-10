تأجيل محاكمة متهمين اثنين بخلية بولاق لجلسة 4 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة، متهمين اثنين في القضية رقم 6923 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور الشهيرة إعلاميا بـ"خلية بولاق"، لجلسة 4 أكتوبر للاطلاع.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون عام 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق تفكير داعش الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: أن المتهم الثاني انضم إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، أشار أمر الإحالة أن المتهمان استخداما مواقع التواصل للترويج لأعمال إرهابية.