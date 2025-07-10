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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير صومالي: العلاقات بين القاهرة و مقديشيو تاريخية وراسخة بين البلدين

وزير الشباب والرياضة الصومالي محمد عبد القادر علي
وزير الشباب والرياضة الصومالي محمد عبد القادر علي
أ ش أ

 أشاد وزير الشباب والرياضة الصومالي محمد عبد القادر علي، بالعلاقات المصرية الصومالية في كافة المجالات والمستويات، واصفا العلاقات بين القاهرة و مقديشيو بالأخوية والتاريخية والمتجذرة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا.


وقال عبد القادر، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات مؤتمر "عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025" المنعقد حاليا في الأردن، إن مصر والصومال تربطهما علاقات جيدة وتاريخية، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين مصر والصومال على كافة المجالات والمستويات السياسية والاقتصادية وغيرها.


وأضاف أن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر ولقائه أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين، يأتي في إطار تعزيز هذه العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن مصر قدمت الكثير لدعم الصومال وشعبه في العديد من المجالات في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.


ولفت وزير الشباب والرياضة الصومالي إلى أن هذه الزيارة التاريخية للرئيس حسن شيخ تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصومال وزيادة وتيرة التنسيق بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، واصفا الزيارة بأنها مهمة وتاريخية وتأتي في توقيت شديد الأهمية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وخاصة منطقة القرن الإفريقي


وشدد على أن الزيارات الرئاسية المتبادلة واللقاءات المتكررة بين قيادتي مصر والصومال تعكس عمق هذه العلاقات، والتي تمتد عبر العصور وتمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات الأخوية والاستراتيجية وخصوصا الأفريقية منها، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في زيادة الدعم المصري الذي لم ينقطع للصومال في مختلف المجالات.


وأعرب عبد القادر عن تقديره للجهود المصرية الرائدة في دعم قضايا الشباب على المستويين العربي والإفريقي، مؤكدا تطلعه لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في المرحلة المقبلة وخصوصا مع وزارة الشباب والرياضة.


وعن لقائه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على هامش فعاليات مؤتمر "عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025" المنعقد حاليا في الأردن، وصف وزير الشباب والرياضة الصومالي محمد عبد القادر، مباحثاته مع الدكتور أشرف صبحي بالمهمة والمثمرة، مؤكدا أن نتائج هذه المباحثات ستنعكس إيجابيا على التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع الشباب والرياضة.


ونوه إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية لديها خبرات كبيرة في هذا القطاع، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على الشباب المصري والصومالي وقطاع الرياضة في البلدين الشقيقين.


وحول مشاركته في فعاليات مؤتمر "عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025" المنعقد حاليا في الأردن، قال وزير الشباب والرياضة الصومالي محمد عبد القادر، إن بلاده حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات العربية وخصوصا فيما يتعلق بالشباب والرياضة، مؤكدا أن الصومال عضو عربي في الجامعة العربية ويتطلع دائما إلى مشاركته في مثل هذه المحافل العربية لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك في كافة القطاعات والمجالات.


وشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في حفل افتتاح "عمّان عاصمة الشباب العربي لعام 2025"، وتدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، وذلك خلال الفترة من (8 -10) يوليو الجاري، بالعاصمة الأردنية عمان.


وجاءت الفعاليات تحت رعاية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة واسعة من وزراء الشباب والرياضة في الدول العربية، حيث حضر من كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، جمهورية الصومال، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، إضافة إلى نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية. 

وزير الشباب والرياضة الصومالي محمد عبد القادر علي العلاقات المصرية الصومالية فعاليات مؤتمر عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025 الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة العلمين

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