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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمان تُتوّج عاصمةً للشباب العربي لعام 2025|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، أمس، الفعالية الرسمية للإعلان عن اختيارها عاصمةً للشباب العربي لعام 2025، بحضور وزراء الشباب من عدة دول عربية، وعدد من الوفود الشبابية المشاركة.

ملف شامل قدّمه الأردن... ومجتمع فتي يقود التغيير

وأفادت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأردن نال هذا التتويج بعد تقديم ملف وُصف بـ"الشامل" لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تضمن إنجازات في مجالات الابتكار، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، في ظل أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من سكان المملكة.

مبادرات محلية تحولت إلى نماذج عربية ملهمة

استعرضت الفعالية قصص نجاح عدة، من بينها مشروع الدكتورة ريما دياب، الذي استطاع إدخال التكنولوجيا إلى المخيمات الأقل حظًا، من خلال ورش عمل ميدانية، وبدعم حكومي ومحلي ودولي.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه المبادرات تحظى بدعم ملكي مباشر من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالأفكار الشبابية الخلّاقة، ويحرص على تعزيز مشاركتهم في القطاعات المختلفة.

مشاركة عربية واسعة وحوارات حول المستقبل

شهدت الفعالية مشاركة وفود شبابية من مصر، السعودية، لبنان، الجزائر، وفلسطين، وتخللتها جلسات حوارية حول التكنولوجيا والانخراط السياسي، وتبادل للخبرات حول سبل تعزيز دور الشباب في التنمية العربية المستدامة.

عمان العاصمة الأردنية عاصمةً للشباب العربي لعام 2025

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